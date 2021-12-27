В России может появиться День памяти распада СССР

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27 декабря 2021, 10:16

День пионерии в Тамбове. Май, 2017. Фото: GlobalLook

Депутаты предлагают считать 26 декабря Днем памяти о прекращении существования СССР в 1991 году. Законопроект поступил от ЛДПР.

С момента распада СССР прошло ровно 30 лет. Судя по всему, круглая дата повысила градус ностальгии по советскому времени. В законопроекте вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов перечисляет негативные последствия развала Союза. В пояснительной записке отмечается, что «распад СССР стал главной геополитической катастрофой XX века, которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве».

По мнению Владимира Жириновского, «законодательное закрепление данной даты увековечит память о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России».

В последнее время социологи и госпропагандисты уж слишком активно обращают внимание на то, что среди россиян якобы растет ностальгия по советскому периоду. Вероятно, это подготовка к неким предстоящим событиям. Прежде всего – интеграции России и Белоруссии.

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