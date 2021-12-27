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Сенатор Гумерова назвала «неплохим вариантом» расширить категории людей, пользующихся «Пушкинской картой»

, 10:04 Источник: RT

Сенатор Гумерова назвала «неплохим вариантом» расширить категории людей, пользующихся «Пушкинской картой»
Третьяковская галерея, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова включить в число получателей «Пушкинской карты» детей в возрасте от трёх до 14 лет.

Сенатор считает, что чем раньше дети начнут знакомство с «великой национальной культурой», тем лучше. По ее словам, расширение категории россиян, пользующихся льготами по «Пушкинской карте», а также вовлечение учеников младших и средних классов является «неплохим вариантом». Однако Гумерова отметила, что, в первую очередь, необходимо оценить возможности бюджета.

«Поскольку большинство учреждений дети до 5-7 лет зачастую бесплатно посещают, может быть, на первом этапе рациональнее было бы рассмотреть, допустим, с первого класса»,- добавила парламентарий в беседе с RT.

Гумерова подчеркнула, что «Пушкинская карта» продолжает «завоёвывать интерес», в том числе среди молодёжи из регионов.

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