В Москве приступили к рассмотрению преступления «танкового геймера»

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26 декабря 2021, 23:02 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: vk.com

С продвижением технологий и игровой индустрии, изменилась и система преступлений.

Теперь одними штрафами при использовании читов можно не отделаться. Так что игрокам придётся хорошенько подумать, прежде чем как-нибудь схитрить. В Москве Черемушкинский суд приступил к рассмотрению уголовного дела гражданина Екатеринбурга, Андрея Кирсанова. Данная персона обвиняется в создании и использовании вредоносных компьютерных программ. Причём, дело касается, по сути, использовании «читерской тактики» в компьютерной игре. Аналитики отмечают, что это дело для России прецедентное. До этого за подобные преступления, касающиеся компьютерных игр, ещё никого к уголовной ответственности не привлекали.

Первоначально дело подсудимого Кирсанова должно было слушаться в особом порядке. Во время следствия об этом ходатайствовал сам фигурант. Он заявил, что раскаялся, и ему грустно из-за собственных действий. Но на первом же судебном заседании Кирсанов вдруг «переобулся в прыжке» и изменил своё мнение. Он наотрез отказался от предъявленных обвинений. В итоге, 27 декабря суд начнёт разбирать это дело в общем порядке с исследованием каждого доказательства преступления. Допрашивать будут, как свидетелей, так и потерпевших. Потерпевшей стороной в этом деле признана белорусская компания Wargaming, подарившая игровому сообществу World of Tanks и World of Warships.

Кирсанов сумел перехитрить игровую систему World of Tanks и обманул компанию разработчиков на 670 миллионов рублей. В течение нескольких лет он продавал пакеты с ботами и чит-программами, которые позволяли пользователям получать нечестное преимущество даже перед самыми прокачанными игроками.

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