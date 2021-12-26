Отец 9-летней студентки МГУ ответил на рекомендацию Александра Асмолова приостановить учёбу девочки в вузе
26 декабря 2021, 21:16Источник:
РЕН-ТВ
Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, прокомментировал рекомендацию члена Совета по правам человека, доктора психологического наук Александра Асмолова, призвавшего приостановить учебу девочки в вузе.
По мнению главы многодетной семьи, отца юной студентки, «Асмолов поступает неэтично».
Евгений Тепляков считает, что доктор наук, член СПЧ не имел права выступать с заявлениями по поводу учебы девочки. «Мало того, что он ее никогда не видел и с ней не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично. Как преподаватель он никогда с ребенком не общался», — сказал он в беседе с РЕН ТВ.
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