Латвия: заходите к нам на Новый год

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2021, 21:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: малыш Йоши

Совсем скоро часы пробьют двенадцать, президенты поздравят своих подданных с Новым годом! И жизнь пойдет своим чередом! Это будет скоро. А сегодня мы все прощаемся с уходящим годом и мечтаем о том, чтобы 2022 год был гораздо счастливее, чем предыдущий. Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает поздравления народа!



Самый модный щенок Латвии – Йоши, порода сиба-ину, «родственник» латвийского публициста Аллы Березовской.



Йоши, гражданство латвийское, происхождение японское, душа – русская:



«Докладываю: к встрече 2022-го нахожусь в полной боевой готовности. Елка наряжена, шары надкушены, местами покоцаны, но висят крепко. Сам проверял – не оторвать. Говорят, это хороший знак. Дай Бог!



А мой первый год жизни, сейчас уже уходящий, был так себе… Сначала, чуть что в доме не так – сразу носом! Первый раз вышел в Юрмале на море – тут же под санкции попал. Сатрапы оштрафовали мою хозяйку на 10 евро! Ну, япона мать! Я ж даже ничего и сделать-то не успел, меня вообще всю прогулку на руках держали. Мелочь, но осадок остался, хотя и был я тогда еще щенком несмышленым…



Но ладно! Не будем о грустном, потом все пошло гораздо веселей! И кормили, и гуляли, и любили меня. А на праздник вот даже прикид новый справили. Теперь могу всех, кто за меня переживал, от всей своей широкой души поблагодарить за сочувствие!



Прошу также по случаю праздника выплатить повышенный гонорар (пусть он равняется текущему номеру Нового года) вожаку вашего Балтийского бюро Татьяне Тимуке. Всегда с интересом читаю в «Аргументах Недели» ее сообщения о нашей собачьей жизни в Латвии. Она, конечно, женщина с виду строгая и любит дрессировать окружающих – должность обязывает, но дело свое знает, строчит каждый день, как из пулемета. Сахарную косточку на Новый год я от себя тоже добавлю. Да и с вами поделюсь! В общем, дорогая редакция, заходите к нам на Новый год – не пожалеете!»



Продолжение, конечно, следует…

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