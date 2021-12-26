Эксперт индустрии развлечений Татьяна Свитта рассказала, как весело и полезно встретить Новый год

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26 декабря 2021, 19:17 Источник: Свобдная пресса

фото: pixabay.com

Эксперт индустрии развлечений Татьяна Свитта дала советы россиянам, как весело, полезно и можно встретить Новый год. Специалист заявила, что устраивать алкогольные вечеринки уже давно не в моде.

В настоящее время важно подумать, как развлекать гостей, которые соберутся за праздничным столом. Татьяна Свитта рекомендует готовиться к Новому году основательно: заранее подготовить подарки, навести дома порядок, закупить продукты.

Особенно важно подумать о развлечениях семьям с детьми и пожилыми людьми.

Специалист по проведению праздников в интервью телеканалу «360» посоветовала в новогоднюю ночь выйти на улицу и пообщаться с соседями, поиграть в подвижные игры, провести конкурсы. По ее мнению, праздник поможет людям ближе познакомиться, так как в это время «открываются все двери».

Сама Татьяна Свитта намерена поверх верхней одежды надеть украшение вроде гирлянды на ёлке, которое заряжается от мобильного пауэрбанка.

По словам эксперта, это улучшит настроение не только ей, но и окружающим, особенно детям. Тем, кто будет встречать Новый год, она советует хорошенько проветрить помещение, что был свежий воздух и чувствовалась атмосфера праздника.

Татьяна Свитта выступает против полётов на праздник в другие страны в пандемию коронавируса,- сообщает «Свободная пресса».

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