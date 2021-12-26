В Нижегородской области при лобовом столкновении ВАЗ-2121 и грузовика погибли три человека
26 декабря 2021, 17:29
В Нижегородской области в воскресенье днём в результате лобового столкновения автомобиля ВАЗ-2121 и грузовой машины Isuzu погибли три человека - женщина и две девочки. По предварительной информации регионального управления МВД, смертельная авария произошла около 14.10 на седьмом километре автодороги Большая Ельня-Ольгино в Кстовском районе.
В ГИБДД рассказали, что 61-летняя женщина-водитель, управляя ВАЗ-2121, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной Isuzu. В результате ДТП водитель и 10 и 7-летние девочки погибли. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.
Вчера в Нижегородской области массовое ДТП произошло на Заволжской дамбе. (фото с места этого ДТП).
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