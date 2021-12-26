Песков поделился, какие ассоциации вызывало у него «Лебединое озеро» до ледового шоу Навки

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2021, 15:32 Источник: ТАСС, РИА Новости

Татьяна Навка, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Навки Дмитрий Песков сообщил, что до ледового шоу жены «Лебединое озеро» вызывало у него грустные ассоциации.

Официальный представитель Кремля относит себя к тому поколению, у которого «Лебединое озеро» ассоциируется с неприятными моментами истории страны. Песков напомнил, что балет «Лебединое озеро» показывали по телевидению во время путча в августе 1991 года.

Татьяна Навка к новогодним праздникам поставила новое ледовое шоу. На льду танцуют не только она, прославленная фигуристка, но и их с Песковым дочь Надежда. Песков побывал на премьере шоу и остался доволен. «Пока здорово»,- похвалил он.

А до первого спектакля на льду он думал, что получится. Песков поражён после первого просмотра, «как переплетается классика с современной музыкой» - очень органично и здорово.

Супруг Татьяны Навки отметил, что восхищался и тем, как в первом акте ледового шоу выступила их дочь Надежда. Дмитрий Сергеевич раскрыл, что дочь неделю назад очень сильно упала, ударилась об лёд. Он отметил, что спорт - это всегда опасность.

Песков перед премьерой шоу своей супруги фигуристки говорил, что дома он строгий критик, и если ему не понравится, он будет критиковать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Татьяна Навка и Маргарита Дробязко - Чёрный лебедь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости