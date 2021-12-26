МЧС предупредило жителей Московского региона о метели и сильном ветре до конца дня

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26 декабря 2021, 14:59 Источник: АГН "Москва"

снег в Москве, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МЧС России сообщило, что в воскресенье, 26 декабря, в Московском регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду и метель. Снежная погода продлится до конца дня.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15.00 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что с 14.30 26 декабря до конца дня аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

Автовладельцам рекомендуют значительно снизить скорость движения транспортного средства и увеличить дистанцию от впереди едущих машин, избегать на дороге внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. В свою очередь, пешеходам следует вести себя осторожнее на улице: обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоять под деревьями.

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