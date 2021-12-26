Снежный апокалипсис в Риге: скорость движения – ноль

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26 декабря 2021, 14:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвию завалило снегом! Рождественский подарок Небес. Но, если в небольших городках можно еще ехать и передвигаться пешком, то в Риге наступил настоящий снежный апокалипсис – скорость движения равна нулю. Латвийские СМИ возмутились бездействием Рижской думы, которая и не думает убирать снег! Об этом прекрасно высказался латвийский публицист Марис Краутманис.

Рижане вынуждены мириться со снегом на улицах и пробками, потому что деньги, не потраченные на уборку снега, пойдут на строительство нового замечательного детского сада.

Когда неделю назад выпал первый снег, Мартиньш Стакис и его команда все еще были немного взволнованы этим чудом. Была даже работа коммунальных служб и уборка снега. Затем снег растаял, но снова пошел снег.

Рижане наивно полагали, что ограничительные столбики на велодорожке будут прикручены на зиму, но ничего подобного не произошло - столбики стоят там же, где и летом. Вот почему вокруг них образуются огромные сугробы. Столбы и сугробы затрудняют движение транспорта. Сейчас даже в отдаленных от центра местах есть пробки, не говоря уже о центре. Это полностью соответствует идее Рижской думы - снизить скорость движения в городе, чтобы пешеходы и велосипедисты чувствовали себя более счастливыми. Это также соответствует "зеленой" идеологии. Шведский подросток Грета Тунберг может радоваться.

Единственная проблема заключается в том, что автомобили, которые толпятся в длинных очередях по всему центру города, припаркованы и выбрасывают неприятные выхлопные газы, что вряд ли является большим вкладом в "экологичность". Но это не страшно - главное, что деньги, которые городской совет сейчас не тратит на уборку снега, будут вложены в строительство нового детского сада!

Давайте поверим Мартиньшу Стакису на слово и пойдем посмотреть на этот детский сад в следующем году! Очевидно, что в настоящее время во время пребывания из-за ковида дома происходит зачатие детей. Когда эти дети вырастут, они пойдут в школы и детские сады. О, но они не смогут попасть в школы и детские сады, потому что не смогут преодолеть нерасчищенные бугры городского совета.

Стакис, конечно же, не был отстранен и будет продолжать кататься. Потому что кому на самом деле нужна его дисквалификация? Это оппозиция - изгнанные "Согласие" и "Честь Риге!". Именно так Стакис сформулировал с трибуны, кто является оппозиционными партиями в Рижской думе. Существует также Латвийский русский союз (ЛРС), но мэр не упомянул его и не причислил к оппозиции. Интересно, забыл ли он или фрейдистски ошибся? На самом деле, он так и сделал.

Весь латвийский народ будет счастлив.

У рижской коалиции много проблем - металл, жилье, транспорт, глобальное потепление и снег. На ковид Рига оставила все на усмотрение правительства, но снег почему-то касается Рижской думы. Немного.

Никогда в истории мира не было такого апокалиптического снегопада! Впервые в Риге появились оранжевые, красные и, возможно, синие и крапчатые предупреждения! Это полноценная обложка.

Кто бы мог подумать, что в Риге, с координатами 56°56′51″ с.ш., 24°6′23″ в.д., однажды может выпасть снег!

Никто - ни Нил Ушаков, ни Янис Биркс, ни Гундарс Боярс, ни Айвар Аксенокс, ни Андрис Аргалис, ни даже Альфред Рубикс - никогда не допускали, чтобы в Риге внезапно пошел снег!

Что думают о снежных заносах латвийцы?

«Зато хорошо воруют и говорят на латышском! То, что рулят дураки – ерунда! Главное – латышские дураки! У них умных не бывает – не нойте!»

«То, дружно прививайтесь и спасайте мир! То, дружно за лопаты и спасайте нашего флагоснимателя-мэра Стакиса! А потом бегом в налоговую, чтобы отдать кровные! А если нет, то вы агенты Кремля! Такая логика у титульных!»

«Что нацики орали на прошлых выборах? Мол, свергнем Ушакова и заживем! Зажили, однако! История успеха Латвии! Позор!»

«Что трещать в комментариях… Выходите на улицы! Выходите!»

«Пока не снимут этого при@го Стакиса и не выкинут эту свору бандитов из Рижской думы, то так и зароемся! Порядка не будет!»

«ВСЕМ ПЕШЕХОДАМ ВЫДАТЬ КОСТЫЛИ! СРОЧНО! А ВСЕМ ДЕПУТАТАМ – ЛОПАТЫ!»

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