Андрей Курпатов исследует тайны человеческого мозга в новом 2-томнике «Машина мышления»

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26 декабря 2021, 12:28

Популярный психолог и телеведущий Андрей Курпатов продолжает изучать сокровенные процессы, происходящие в голове человека. Новое издание познакомит читателей с тем, как возникают мысли и как совладать с потоком сознания.

Автор продолжает повествование, начатое в своем предыдущем бестселлере «Красная таблетка», который второй год подряд входит в число самых популярных новинок книжного рынка по исследованиям Российского книжного союза.

Из первого тома все желающие узнают, как человеческий мозг влияет на формирование внутреннего мира, а во втором познакомятся с тем, как мозговая деятельность формирует мышление.

Лейтмотивом нового издания стал призыв от автора «Заставь себя думать!». Книга презентует огромный инструментарий и интересные методики, которые могут помочь в реконструкции окружающего бытия и при распаковке смыслов мировосприятия.

По мнению А.Курпатова, нам следует учиться правильно осознавать свою сущность и воспринимать мир, в котором мы живем, точно интерпретировать смыслы в ходе разговора или постижения различных знаний.

Также издание «Машина мышления» в доступной форме познакомит с понятием «калейдоскоп познания», поведает о наработках отечественной и зарубежной физиологии, философии и психологии, которые поясняют, как появляются мысли и возможно ли управлять потоками сознания.

Двухтомник «Машина мышления» доступен для заказа в Интернете, а с начала 2022 г. новый бестселлер можно будет найти в различных книжных магазинах России.

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