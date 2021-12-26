Мишустин выделил более 1,3 миллиарда рублей на премии сотрудникам МВД

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26 декабря 2021, 10:45

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более миллиарда рублей на премирование сотрудников МВД. Соответствующий документ, подписанный главой кабмина, опубликован на сайте правительства.

«Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1 353 510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ»,- говорится в распоряжение.

Отмечается, что каждому сотруднику правоохранительных органов должна быть выделена премия от двух тысяч рублей.

Кроме того, МВД должно будет проконтролировать процесс премирования. Ведомству поручено отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2022 года.

Ранее депутат Светлана Бессараб перечислила все выплаты, которые россияне получат к Новому году. Политик подчеркнула, что денежные средства уже заложены в бюджет и производятся перед праздниками.

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