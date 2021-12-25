Глава Челябинска проехала с проверкой по дорогам города
25 декабря 2021, 17:09 Анна Семенова
Уборкой от снега она осталась довольна не везде.
Сегодня мэр Наталья Котова отправилась в рабочую поездку по городу. Проверка касалась уборки дорожно-уличной сети. Как сообщает телеграм-канал «Вечерка», претензии по качеству проведенной работы возникли в Курчатовском районе. В частности накат и ледяные кочки обнаружились на улицах 40 лет Победы, Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска и других. Здесь же высятся вдоль дорог снежные валы, которые подрядчик по договору обязан вывести в течение пяти суток после формирования.
Градоначальница вынесла предупреждение компании «Строймеханизация», которая обслуживает «северок», напомнив им о нормативах. С понедельника, если все замечания не будут устранены, подрядчик будет оштрафован.
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