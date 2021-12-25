Власти ХМАО обязали сотрудников магазинов по первому требованию показывать покупателям свои QR-коды

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25 декабря 2021, 17:24 Источник: Правительственный сайт ХМАО

QR-код, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сотрудников магазинов и организаций сферы обслуживания обязали по первому требованию показывать покупателям свои QR-коды. Соответствующее постановление, подписанное губернатором ХМАО Натальей Комаровой, в субботу опубликовано на сайте правительства округа.

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания (либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий факт вакцинации или перенесенное заболевание) по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы», — говорится в документе.

QR-код может быть заменен другим документом, доказывающим вакцинацию от ковида либо перенесенное заболевание, а также медотводом.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал доработать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, принятый Госдумой в первом чтении, учитывая все нюансы и жизненные ситуации.

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