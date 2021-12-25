Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать общественный транспорт в предновогодние дни бесплатным

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25 декабря 2021, 16:04 Источник: Telegram

Городские автобусы, Sergey Smirnov/globallook.com

Сергей Миронов, лидер думской фракции партии «Справедливая Россия - За правду» предложил властям всех крупных городов России сделать в предпраздничные дни бесплатным проезд в общественном транспорте. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

По мнению Миронова, такая мера помогла бы в канун Нового года разгрузить городскую инфраструктуру, а люди смогли бы без стресса сделать нужные покупки.

«Призываю власти крупных городов подумать над тем, чтобы перед новогодними праздниками сделать общественный транспорт и пригородные поезда бесплатными на два-три дня. Во-первых, людям будет просто приятно, что они заботятся, во-вторых, это позволит разгрузить дороги и даст людям спокойно подготовиться к Новому году, купить подарки и накрыть стол»,- написал Миронов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в новогоднюю ночь городской транспорт столицы будет работать бесплатно. Бесплатными станут и парковки на улицах с 1 по 8 января.

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