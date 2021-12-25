Вячеслав Володин перечислил, какие важные законы вступают в силу с 1 января 2022 года

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25 декабря 2021, 15:53 Источник: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин перечислил десять важных законов, вступающих в силу с 1 января 2022 года. Володин написал в своем Telegram-канале, что уходящем году 2021 году Госдума приняла много важных для россиян законов. Часть из них вступают в силу в первом месяце нового года.

Среди первых 10 самых значимых из принятых решений — об увеличении материнского капитала, о налоговом вычете на спорт, о "приземлении" IT-гигантов и др.

Володин сообщает, что вырастет количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это будет возможно благодаря изменению порядка расчета среднедушевого дохода. Ранее брался показатель на II квартал предыдущего года, а после изменения закона — на год обращения за выплатой. Вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для ребенка.

Исходя из новых норм закона, маткапитал будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Размер выплаты будут пересматривать ежегодно 1 февраля.

Россияне смогут получать информацию о доступной им соцподдержке при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ.

По новым законам страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. На соцдоплаты писать заявление также не потребуется.

С начала 2022 года по всей стране начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.

"Другое нововведение защитит людей от попадания в "долговую ловушку", поможет сохранить свои средства. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов",- сообщил Володин.

Спикер Госдумы рассказал: "Также мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг".

Запрещается работа зоопарков, дельфинариев, океанариумов без лицензии.

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