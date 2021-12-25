Рост заболеваемости ОРВИ в России может быть связан с появлением новых штаммов COVID-19

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25 декабря 2021, 15:05 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

По данным Роспотребнадзора, в 2020 году ОРВИ переболело 22,7% населения России. В ведомстве признали, что в статистику попадали случаи заболеваемости коронавирусом. В этом году заболеваемость ОРВИ может превысить прошлогодние показатели. А за диагнозом «ОРВИ» уже могут скрываться новые штаммы COVID-19, симптомы которых становятся все больше похожи на проявления обычных гриппа и простуды.



Подъем заболеваемости ОРВИ зафиксировали в середине июня, когда началась третья волна коронавируса. И это выглядело довольно странно.



Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова тогда отреагировала следующим образом:



«Последние две недели Москва пробила все пороги по заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения. При этом сейчас лето (не сезон вирусных заболеваний), и практически все случаи ОРВИ мы впоследствии диагностируем как COVID-19».



Тем не менее ставить диагноз «ОРВИ» продолжили. К началу осени заболеваемость ОРВИ уже на 30–50% превышала обычный доковидный уровень, а в сентябре еще резко пошла вверх, побив прошлогодние, тоже высокие показатели. Суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в этом сезоне уже в 1,5 раза выше, чем в сентябре — декабре доковидных 2016–2019 годов. Интересно, что после официального сообщения о появлении в России штамма «Омикрон» динамика заболеваемости ОРВИ вышла на пиковые значения.



Роспотребнадзор в 2020 году признавал: рост заболеваемости ОРВИ связан с тем, что «случаи COVID-19 с клинической формой ОРВИ в форме государственного статистического наблюдения учитывались совместно с ОРВИ»



В Департаменте здравоохранения Москвы отвергают, что в настоящее время случаи COVID-19 могут быть записаны врачами как ОРВИ. Но некоторые эксперты утверждают, что заболевшие коронавирусом вполне могут попадать в статистику ОРВИ.



«Случаи ковида не «могут попасть», а наверняка попадают в статистику по ОРВИ. Мы считаем [заболевание] ковидом, только если получили [положительный] ПЦР-тест. А порядка 40% тестов приходят отрицательными, потому что многое зависит от самого теста и от того, как был сделан забор. Если забор был сделан некачественно, то и получим отрицательный тест. Опять же вирус достаточно быстро уходит из носоглотки, опускается вниз, и тогда тест тоже будет отрицательный, хотя человек болеет коронавирусом»,- отметил врач-терапевт Алексей Хухрев.



Роспотребнадзор сообщил, что симптомы заражения новым штаммом «омикрон» очень похожи на грипп. Штамм «Дельта» отличился следующими признаками: высокая температура, головная боль, насморк и боли в мышцах.



Осенью также начался подъем заболеваемости гриппом. В то же время, эксперты отмечают, что благодаря массовой вакцинации, с 1997 года уровень заболеваемости гриппом в России в целом снизился почти в 150 раз.



«С гриппом у нас получаются определенные синусоиды: заболеваемость то выше, то ниже год от года. К примеру, в 2009-м она была довольно высокая, потом был период спада. Сейчас опять может быть подъем», — отметил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.



При этом уже сообщалось, что люди могут заразиться и ковидом, и гриппом одновременно. Тогда вероятность осложнений или смерти становится гораздо выше.





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