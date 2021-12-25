Президента Латвии раскритиковали за поздравления

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25 декабря 2021, 14:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: открытка президента Латвии Эгилса Левитса

Президент Латвии Эгилс Левитс решил поздравить латвийцев с Рождеством… К сожалению, не все подданные оценили благой порыв президента…



«Когда мы рядом друг с другом, сила удваивается, радость утраивается. Желаю вам светлого Рождества и полного надежд и достижений в 2022 году!» - написал президент Латвии в социальных сетях и добавил к публикации открытку с изображением держащихся за руки людей у президентского замка.



Странно, однако! Обычно, президентский замок «служит» местом митингов и пикетов… Что хотел сказать этим президент? Лично я поняла так: люди должны объединиться на защиту «государственного лица»… А, может, это неудачная шутка с сарказмом?



Что думают латвийцы? Мнение из социальных сетей.



«Машины полиции с огнями и сиренами не хватает! Пожалуйста, не надо нас поздравлять и чего-то желать! Нам всем уже плохо от ваших поздравлений!»



«А может выгнать казнокрада, который сидит на шее у народа!? Он, как «засел» в кресло, то так и сказал, что будет пользоваться привилегиями, которые есть у президента. И пользуется! Отгрохал себе резиденцию в Юрмале, где товарищ Алексей Косыгин отдыхал (но такой роскоши не было, как у Левитса), покупает дорогущие машины, «безделушки»…. Дело в том, что народ бы с удовольствием поощрял бы это, но Левитс – отвратительный президент, который не знает народ, издевается над ним! Пусть уезжает вон из страны!»



«Да он просто насмехается! Кто его считает своим президентом? Просто бездарный правитель. Всегда хотел спросить: а почему президент Латвии – заезжий еврей? Своих латышей не нашлось? А может ли латыш стать президентом Израиля? Пусть ответит! Пусть иудеев поздравляет своих! Я – ПРАВОСЛАВНЫЙ! И мое Рождество – 7 января! Никогда не забуду, как это ч@о сидело на великий праздник Пасху в католической базилики в Аглоне, а верующие стояли за забором на коленях у мусорника! Иудей-еврей сидел, которому христианство побоку… Христиане, доколе молчать будем? Вспомним, кто распял Иисуса!»



«На открытке – призыв собраться и свергнуть Левитса? Что он хотел сказать? Что хотел сказать… «потц»?»



«Что ни скажет, то, как п@... Иди вон со своими поздравлениями!»



Я бы рада написать положительные отзывы, но, увы, мне не попались они…



Неужели президент Латвии не знает, как к нему латвийцы относятся? Или деньги не пахнут? После нас хоть потоп!

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