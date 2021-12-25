Латвия празднует Рождество Христово

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25 декабря 2021, 13:48 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Сегодня, 25 декабря, католический мир празднует Рождество Христово!



«Тихо снег ложится: за окном зима, Чудо здесь свершилось! И зажглись сердца!» Так можно охарактеризовать настроение латвийцев!



Католики, лютеране – все, кто празднует Рождество по Григорианскому календарю, с надеждой и радостью встретили рождение Спасителя!





В Латвии принято очень спокойно, в кругу семьи отмечать сочельник и посещать праздничные богослужения, а вот 25 декабря – день, когда можно активно повеселиться!



К сожалению, запреты, которые правительство ввело для непривитых, несколько омрачают праздник, но латвийцы, честно говоря, привыкли к ограничениям. Хорошо, что праздничные богослужения доступны очно и удаленно, а слово пастыря – то, что сейчас людям нужно!





Архиепископ Римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич обратился к латвийцам:



«Я помню, как мы проводили рождественский вечер: мама клала на стол сено, накрывала скатертью. Сено – как ясли, в которых родился Иисус, символ этого события. Мы молились, переламывали облатки – освященный хлебец, который специально готовился к Рождеству, говорили друг другу пожелания и потом – торжественная семейная трапеза. После пели колядки, рождественские песни – всей семьей. Это было прекрасно! И это было 60 лет назад, но я помню, как сегодня! Была елка, были подарки. Подарки скромные, но от этого не менее ценные. Даже в самых бедных семьях на Рождество старались порадовать детей. Жили небогато: несколько конфет, коробочка со сладостями, игрушка какая-то – детям много не надо. Я приглашаю провести этот вечер в семейном кругу: начать с молитвы, высказать друг другу пожелания. А вот роптать и возмущаться из-за коронавирусных ограничений – не стоит! Смирение – это не бездушный фатализм, а принятие жизни такой, какая она есть, и готовность отвечать на все с благодарностью. Золотой рецепт на время пандемии!»



Смирение, конечно, благодетель! Главный архиепископ Латвии несет Божье слово в народ, которое, удивительным образом, вторит слову правительства премьера Кришьяниса Кариньша… Правительство Латвии уже не может остановить народ – люди выходят на митинги… А вот Божье слово, несомненно, имеет значение! Латвия – верующая страна!



Впрочем, на улицы городов Латвии пришло Рождество! С Праздником! И счастья всем!

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