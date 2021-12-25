Песков сообщил, что Путин встретит Новый год с родными и близкими

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25 декабря 2021, 13:22 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

По словам Пескова, рождественская неделя у Путина пройдет частично в рабочем режиме, но первые несколько дней новогодних праздников политик, вероятно, использует просто для отдыха.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что Владимиру Путину постоянно приходится работать и с документами, и с рядом других данных. "Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе", – уточнил в субботу, 25 декабря, Дмитрий Песков.

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