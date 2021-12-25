Челябинцам рассказали, как изменится график выдачи пенсий в праздники

Почта в новогодние каникулы будет работать по особому расписанию
Для пожилых людей любые изменения в доставке пенсий всегда волнительны. В связи с праздниками график работы почты будет немного скорректирован. Рассказываем, кого это коснется.
Для тех, кто получает выплату сам в отделениях связи, выдача пенсий начнется в первых числах января, а именно:
- 4 января – за 4 и 7 января,
- 5 января – за 5 и 7 января,
- 6 января – за 6, 7 и 9 января,
- 8 января – за 8 и 9 января,
- далее - по привычному графику.
Будьте внимательны, такой порядок действует для почтовых отделений, работающих без выходных и с понедельника по субботу.
В тех отделениях, которые работают со вторника по субботу, график будет таким:
- 4 января – за 4 и 7 января,
- 5 января – за 5 и 7 января,
- 6 января – за 6, 7 и 9 января,
- 8 января – за 8 и 10 января,
- с 11 января – по привычному графику.
В сельской местности, где почта работает три дня в неделю, график такой:
- 4 января – за 4 и 5 января,
- 6 января – за 6 и 7 января,
- 8 января – за 8, 9 и 10 января,
- с 11 января - по привычному графику.
Организации, осуществляющие доставку жителям Металлургического, Курчатовского и Тракторозаводского районов Челябинска, начнут разносить пенсии с 4 января.
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