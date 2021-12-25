Челябинцам рассказали, как изменится график выдачи пенсий в праздники

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2021, 12:21 Анна Семенова

График выдачи пенсий немного изменится в праздники. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Почта в новогодние каникулы будет работать по особому расписанию

Для пожилых людей любые изменения в доставке пенсий всегда волнительны. В связи с праздниками график работы почты будет немного скорректирован. Рассказываем, кого это коснется.

Для тех, кто получает выплату сам в отделениях связи, выдача пенсий начнется в первых числах января, а именно:

4 января – за 4 и 7 января,

5 января – за 5 и 7 января,

6 января – за 6, 7 и 9 января,

8 января – за 8 и 9 января,

далее - по привычному графику.

Будьте внимательны, такой порядок действует для почтовых отделений, работающих без выходных и с понедельника по субботу.

В тех отделениях, которые работают со вторника по субботу, график будет таким:





4 января – за 4 и 7 января,

5 января – за 5 и 7 января,

6 января – за 6, 7 и 9 января,

8 января – за 8 и 10 января,

с 11 января – по привычному графику.

В сельской местности, где почта работает три дня в неделю, график такой:





4 января – за 4 и 5 января,

6 января – за 6 и 7 января,

8 января – за 8, 9 и 10 января,

с 11 января - по привычному графику.



Организации, осуществляющие доставку жителям Металлургического, Курчатовского и Тракторозаводского районов Челябинска, начнут разносить пенсии с 4 января.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости