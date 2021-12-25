Священник 20 лет насиловал приемных детей

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25 декабря 2021, 12:16 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Оренбургской области известного священника Николая Стремского суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против приемных детей, которые совершал в течение 20 лет.



Священник Николай Стремский известен благодаря созданию самой большой семьи в России. Число приемных детей в семье достигало 70-ти.



Николай Стремский является настоятелем Свято-Троицкой обители милосердия. При ней действуют православная гимназия и воскресная школа, имеется швейная мастерская, просфорня, подсобное хозяйство, а также ведется издательская деятельность. В пресс-службе Оренбургской епархии сообщили, что вопрос об извержении священника из сана будет инициирован только после вступления в законную силу приговора государственного суда.



Следствие установило, что священнослужитель неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал приемную дочь. В 2019 году помимо Николая Стремского были задержаны его приемная дочь Елена и ее супруг Михаил Щербаков. По данным следствия, они, применяя насилие, заперли троих детей в гаражном помещении, удерживая их на протяжении долгого времени. Свою вину подсудимые признали и были приговорены к условным срокам.



Николаю Стремскому предъявлены обвинения по целому перечню статей УК РФ: «Изнасилование» (ст. 131), «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132), «Развратные действия» (ст. 135), «Истязание» (ст. 117), «Понуждение к действиям сексуального характера» (ст. 133), «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» (ст. 151) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст. 156).



Суд также лишил его государственной награды — ордена «Родительская слава».



Ранее местные жители рассказывали о любви батюшки к роскоши. Говорилось, что передвигался он исключительно на дорогих автомобилях. Несколько лет назад Николай Стремский попал в скандальную историю. Он был задержан правоохранителями за езду в пьяном состоянии. При этом он пытался оказать сопротивление полицейским.

Сообщается, что священник и его адвокаты намерены обжаловать приговор суда. Николай Стремский свою вину не признает.





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