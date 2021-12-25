Челябинцы могут отправить новогоднюю открытку любимым врачам
25 декабря 2021, 10:22 Анна Семенова
Специальные почтовые ящики установили в медицинских организациях.
Весь год врачи помогали южноуральцам бороться с новой коронавирусной инфекцией, забыв о собственных семьях. Накануне Нового года у челябинцев есть возможность поздравить и поблагодарить медиков за их труд. Как сообщили в пресс-службе минздрава, по всему региону в медучреждениях устанавливаются специальные почтовые ящики, куда можно опустить открытку.
Благодаря усилиям медиков и вакцинации количество заболевших снижается с каждым днем. На сегодня в ежедневной статистике 528 новых подтвержденных случаев ковида. Не смогли побороть болезнь и скончались 29 пациентов. Успешно прошли лечение и выздоровели 1009 человек.
Всего на сегодняшний день коронавирусом болеет 2950 южноуральцев.
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