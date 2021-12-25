Аргументы Недели Общество 13+

Занятия в начальных классах школ Челябинска отменили из-за морозов

, 09:12 Источник: Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска

Занятия в начальных классах школ Челябинска отменили из-за морозов
морозный узор, pixabay.com

В Челябинске занятия для учеников начальных классов было решено отменить из-за морозов. Соответствующая информация содержится в последнем сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Отмечается, что комитет по делам образования принял решение об отмене занятий в школах Челябинска с первого по четвертый классы первой и второй смены в связи с низкой температурой окружающего воздуха.

Согласно информации специалистов Гидрометцентра, утром в субботу, 25 декабря, столбики термометров в городе показывали минус 26,4 градуса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Песков заявил, что Москва хотела бы получить от США и НАТО скорейшего ответа на предложения по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить от США и НАТО ответ на свои предложения по гарантиям безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество