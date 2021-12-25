Занятия в начальных классах школ Челябинска отменили из-за морозов

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25 декабря 2021, 09:12 Источник: Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска

морозный узор, pixabay.com

В Челябинске занятия для учеников начальных классов было решено отменить из-за морозов. Соответствующая информация содержится в последнем сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Отмечается, что комитет по делам образования принял решение об отмене занятий в школах Челябинска с первого по четвертый классы первой и второй смены в связи с низкой температурой окружающего воздуха.

Согласно информации специалистов Гидрометцентра, утром в субботу, 25 декабря, столбики термометров в городе показывали минус 26,4 градуса.

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