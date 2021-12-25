Глава католиков России Павел Пецци поздравил верующих с праздником Рождества Христова

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25 декабря 2021, 07:50 Источник: ТАСС

елочные игрушки, pixabay.com

Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел (Паоло) Пецци в ночь на субботу, 25 декабря, направил поздравления всем российским католикам с праздником Рождества Христова.

Архиепископ отметил, что рождение в мир Христа Спасителя люди вновь встречают в условиях пандемии коронавируса, которая "не желает оставить нас в покое". Павел Пецци отметил, что болезнь уже унесла жизни множества людей, что наполняет сердца верующих скорбью.

Священнослужитель призвал в праздник ожидать не чудесного избавления от проблем, а возможности стать для других присутствием Бога в мире.

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