Заслуженный тренер РФ по боксу Владимир Рощенко получил помощь от Умара Кремлева

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2021, 21:12

Владимир Рощенко. Сайт Федерации бокса России

Владимир Рощенко – заслуженный тренер РФ по боксу, которому в этом году исполнилось 69 лет. Рощенко попал под «сокращение»: Дмитрий Дягилев, возглавляющий Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области, предложил заслуженному тренеру подумать о завершении тренерской карьеры и уступить свое место другим (примечательно, что некоторые из них оказались приятелями Дягилева). Кроме того, Рощенко предложили идти работать водителем автобуса.

Скандальная история стала достоянием общественности. Узнал о ней и Умар Кремлев, возглавляющий Международную ассоциацию бокса, который не мог остаться в стороне. Он дал обещание разобраться в случившемся и способствовать наказанию виновных. Кремлев фактически взял шефство над заслуженным тренером, ставшим жертвой такой вопиющей несправедливости.

В итоге Рощенко получил от Кремлева 1 млн руб. – это благодарность за многолетнее служение боксу. Также Умар предложил тренеру место в Федерации бокса. Соответствующее видео выложено в Instagram Кремлева.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости