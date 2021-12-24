Мэр Елабуги Рустем Нуриев принёс извинения за то, что назвал непривитых пенсионеров «врагами»

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24 декабря 2021, 19:37

Рустем Нуриев, фото: tatarstan.er.ru/

Мэр Елабуги Рустем Нуриев принёс извинения за то, что он на закрытом совещании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвал отказывающихся от вакцинации пенсионеров врагами.

По признанию чиновника, он сожалеет, что его эмоциональные слова исказили истинный смысл. «Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги»,- написал мэр в Instagram.

По его словам, в настоящее время для него, как для главы Елабуги, вопрос защиты горожан, особенно старшего поколения, от коронавируса - самый важный.

Чиновник заявил, что городские власти прилагают «всевозможные усилия, чтобы остановить эту заразу».

О словах мэра Елабуги узнало издание KazanFirst от своего источника.

Есть аудиозапись, как Рустем Нуриев говорит, что к нему вакцинированному приходит на личный приём пенсионер и его заражает.

«Я не заболею, потому что привитый, но я, носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер – это враг настоящий»,- цитирует издание мэра Елабуги.

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