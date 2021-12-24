В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включат 22 новых медикаментов

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24 декабря 2021, 18:58 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В 2022 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включат 22 новых наименования. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы правительства, в обновленном перечне 808 медикаментов.

Новые лекарства в списке ЖНВЛП предназначены для лечения:

—спинально-мышечной атрофии — рисдиплам;

—рака молочной железы — талазопариб;

—муковисцидоза — ивакафтор + лумакафтор;

—рассеянного склероза — кладрибин, сипонимод;

—множественной миеломы — изатуксимаб, помалидомид;

—хронического гепатита B — булевиртид;

—туберкулеза легких — деламанид;

—внутрибольничных инфекций — полимиксин В;

—ВИЧ-инфекции — биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, а также доравирин + ламивудин + тенофовир.

Для пяти препаратов, ранее попавших в перечень ЖНВЛП, добавят дополнительные лекарственные формы. Это панкреатин, морфин, карбетоцин, фосфазид, трипторелин.

Также расширен перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. В него включили четыре новых медикамента для пациентов с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи.

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