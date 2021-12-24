Заммэра Ефимов: У метро «Некрасовка» построят новый торгово-развлекательный комплекс

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24 декабря 2021, 17:58

На юго-востоке Москвы построят новый торгово-развлекательный комплекс. Он будет расположен около станции метро «Некрасовка» и, по словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, даст городу 1,6 тысячи рабочих мест.

«По соглашению девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ «Некрасовка» площадью более 49 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тысячи рабочих мест», – уточнил Владимир Ефимов.

В проект будет вложено 3,17 миллиарда рублей. Москва предоставит застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК «Талисман на Рокоссовского» на Кронштадтском бульваре.

Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в районе Некрасовка будет очень важным и востребованным объектом в сфере развлечений, торговли и отдыха.

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