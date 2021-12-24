Путин заявил, что считает недостаточными принятые меры по повышению выплат россиянам

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24 декабря 2021, 15:51

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает недостаточными принятые меры по повышению индексации МРОТ и прожиточного минимума. В пятницу, 24 декабря, Президент в режиме видеоконференции провёл традиционную предновогоднюю встречу с членами Правительства. Обсуждались итоги работы кабмина, основные задачи на 2022 год.

Глава российского государства заявил о принятии решения о повышенной индексации МРОТ, прожиточного минимума. Путин сказал, что социальные пособия, выплаты подрастут, но этого недостаточно, это лишь необходимый минимум, что должно сделать государство.

Президент подчеркнул, что вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, необходимо продолжить курс на подавление инфляции.

Путин также заявил, что нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы.

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