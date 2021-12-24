В России обновляют закон о борьбе с договорными матчами

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24 декабря 2021, 15:39 Источник: sports.ru

Фото: pixabay.com

В Госдуме в первом чтении единогласно принят проект изменений в закон о физической культуре и спорте «в части противодействия противоправному влиянию на результаты официальных спортивных соревнований».



Не так давно в России было рассмотрено первое уголовное дело по договорнякам. РФС посчитал странным матч «Чайка» – «Черноморец», состоявшийся еще в 2019 году, и передал материалы в МВД. В итоге тренеру «Черноморца» и шестерым игрокам были предъявлены обвинения. «Чайку» же сослали в этом году в низшую лигу, когда КДК признал, что игра с «Ангуштом» (5:0) в 2018-м была договорной, как и матчи с «Армавиром» (2:0) и «Дружбой» (1:0).



Известно и еще о ряде «странных» случаев в нашем футболе. Так, например, в 2013-м году экс-председатель совета директоров калининградской «Балтики» сообщил о добровольном отказе от борьбы за место в РПЛ:



«Наша команда сегодня занимает пятое место по итогам сезона, могла занять второе и выйти в Премьер-лигу. Я попросил их этого не делать. Потому что денег у нас не столько, чтобы Премьер-лигу содержать».



Позже он заявил, что его «слова интерпретированы некорректно».



Обновленный закон, принимаемый ныне Госдумой, нужен в первую очередь для того, чтобы Россия выполнила обязательства государства-участника конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. В закон вносятся новые способы манипулирования – конфликт интересов и использование инсайдерской информации. В чем суть, пока не совсем понятно. Причем ответственность за «новые способы» не предусмотрели при внесении проекта. Пока в КОАП не будет дополнений, эти нормы фактически не заработают. Изменения уже есть на уровне проекта и после принятия сулят максимальные штрафы 200 тысяч для физлиц и 1 млн для юрлиц.



Штрафы применят в случае отсутствия уголовной ответственности за такое деяние, то есть как раз за два новых направления. Существующая с того же 2013-го уголовная ответственность за организацию договорняка (но только за подкуп/сговор) колеблется от штрафов до семи лет лишения свободы (по ст. 184 УК РФ).



Конфликт интересов – это любое использование своего положения/полномочий в личных интересах с какой-то выгодой. Нормы о конфликте интересов уже содержатся в России практически во всех уставах/регламентах спортивных федераций. Европейская конвенция сообщает, что это, помимо прочего, ставки на те спортивные соревнования, к которым стороны соревнований имеют отношение (уже есть в законе о спорте) и неправомерное использование инсайдерской информации.



Интересно, что изменения вообще не имеют отношения к журналистскому инсайду или эксклюзиву.



- речь про непубличную информацию, распространение которой может повлиять на спортивный результат. Информация, опубликованная в СМИ, не может считаться инсайдерской;



- это охраняемая законом тайна или иная информация (пока без уточнений);



- доступ к ней возникает в связи с трудовой или иной деятельностью (в том числе в качестве участника или спонсора) по договору с организатором соревнований. Так что речь скорее о спортсменах и официальных представителях клубов/турниров.



Депутат Госдумы Дмитрий Пирог сделал некоторое уточнение: инсайд – это, например, передача третьим лицам «тактических планов на будущую игру».



Так, к примеру, любой сотрудник клуба может узнать о тактическом плане на игру и передать (в том числе устно) через посредника информацию представителю команды-соперник. Если это возможно будет доказать, то он за манипулирование спортивными соревнованиями может получить штраф до 150 тысяч рублей, а посредник – до 70 тысяч.



Теперь можно обратить внимание на российские особенности. Запрет на распространение инсайдов по конвенции задуман как один из элементов системы профилактики договорняков, а у нас использование инсайда – это сразу противоправное влияние на результат.



Депутат Дмитрий Пирог уверен: «Законопроект усиливает юридические возможности по борьбе с договорными матчами и иным деструктивным влиянием на результат. И оказывает положительное влияние на развитие российского спорта и повышение имиджа на международной арене».



И всё же, что конкретно усиливается, пока неясно.





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