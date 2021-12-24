Фанаты «Зенита» решили не оформлять Fan ID

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2021, 14:38 Источник: sports.ru

Фото: pixabay.com

Через неделю после объявления о внедрении на стадионах Fan ID объединение «Ландскрона» из Петербурга выступило с заявлением.



«Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID. Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными.



Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию»,- сообщила «Ландскрона».



Таким образом петербуржские фанаты футбола просто отказываются ходить на стадион при новых правилах.



Недавно мы уже видели, как объединяются болельщики разных клубов. Так, в знак протеста по поводу удержания и задержаний после матча ЦСКА - Зенит со стадионов уходили футбольные фанаты и других команд.



Закон о введении карт Fan ID должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. В весенней части сезона-2021/22 карты болельщикам еще не понадобятся, а вот посетить матчи РПЛ-2022/23, как предполагается, можно будет уже только с ними.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости