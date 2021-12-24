Сочельник: мы Рождество наивно ждем, по-детски

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2021, 13:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Сегодня, 24 декабря, особо торжественный день: у католиков, лютеран и протестантов наступил сочельник, а это значит, что совсем, совсем скоро наступит Рождество Христово. Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает акцию поздравлений из Прибалтики! Поздравить соседей желают многие: и публичные персоны, и известные зверюшки!

Начнем наши поздравления, конечно, с медика- латвийский профессор, нейрохирург Игорь Аксикс:

«Я бы очень хотел сказать, что все наши беды с коронавирусом закончатся в новом году… хотел бы, но сложно сказать. Мы живем в «вирусное» время, сложное, но медицина, к счастью, не стоит на месте! Разработаны прививки против страшного недуга, и спасены миллионы жизней. Разве это не чудо? Самое большое чудо – наша жизнь! И беречь ее мы непременно должны! Я желаю всем крепкого здоровья, внимательно прислушиваться к своему организму, не игнорировать мнение врачей и, конечно, быть оптимистами! Любой вирус имеет свой «конец». Так было, например, с испанским гриппом, который «косил» миллионы несколько лет. Справились! И с коронавирусом обязательно справимся! Я надеюсь, что в следующем году ситуация улучшится! Берегите себя! С наступающим Рождеством!»

Латвийский актер Мартиньш Вилсонс:

«Через несколько часов наступит самый долгожданный праздник в Латвии – Рождество! Время надежд на лучшее будущее. Верю ли я в чудеса? Конечно, верю! Мы живем в сложное, но интересное время и это надо ценить! Совсем скоро наступит сочельник, и мы с семьей сядем за праздничный стол. Это и есть рождественское чудо, когда все вместе! Такие моменты не забываются. Этот вечер проведу тихо, спокойно, дома. А вот завтра можно уже встретиться с друзьями! Я желаю всем латвийцам и россиянам, которые отмечают католическое Рождество, чтобы ваш дом был «полная чаша», проблемы ушли, сбылись сокровенные мечты! И, конечно, крепкого здоровья! С наступающим, Рождеством!»

Да, Рождество – семейный праздник! А это значит, что к нему готовятся и братья наши меньшие! И они тоже хотят сказать нашим читателям свое веское, поздравительное слово!

Популярный латвийский аргентинский дог Белочка с популярной «мамой» журналистом Эльвирой Элксне:

«Дорогие, люди! Мама говорит, что у нас скоро праздники – Рождество и Новый год, и просит пожелать чего-то вам! Вот для меня праздник, когда я могу вкусно поесть, когда меня любят и когда есть хорошая компания. Пусть такой же праздник будет у вас каждый день! Чтобы у вас было все необходимое и желаемое! И чтобы вас окружали добрые, хорошие люди! И животные, конечно, но все животные хорошие, потому что все мы умеем любить бескорыстно, радоваться искренне! А еще обязательно будьте здоровы! И вы, и все члены ваших семей. С наступающими праздниками!»

Экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича с питомцем сфинксом (котом) Патриком:

«Я целый год наблюдал за вами, люди… Как же вы суетитесь! Бегаете, спешите, сердитесь – зачем? Я, как мудрый сфинкс, скажу, что все это ерунда! Жизнь идет так, как предназначили Небеса! Это совсем не значит, что сидеть надо сложа руки! Нет! Надо действовать, но мудро! Сперва подумать, а уже потом… Вот тогда все и получится! Умом надо принимать решения, а не сердцем. Сердцем надо любить! Любить крепко! Преданное сердце – подарок Небес! Я желаю всем найти в следующем году свое преданное сердце! С наступающими праздниками! МЯУ!»

Продолжение, конечно, следует…

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