Яна Лантратова: «Важно быть на одной волне с молодежью»

Аргументы Недели → Общество

24 декабря 2021, 12:08 Анна Поперечная

Фото – Instargam Яны Лантратовой

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова, заместитель председателя комитета по просвещению, председатель общественного совета ВОО «Союз добровольцев России», прокомментировала проблему распространения деструктивной информации для детей в соцсетях. Напомним, вчера эту тему на большой пресс-конференции затронул Владимир Путин.

Как бороться с этой проблемой, ведь дети не умеют фильтровать информацию в интернете, а значит, это может привести к серьезным проблемам и даже трагедиям. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо придерживаться принципа «золотой середины». «Сети должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в жизнь виртуальную — вот это уже деградация. Должны быть выработаны определенные правила поведения, но делать это надо в процессе диалога», – отметил он. Президент также рассказал, что за последний год удалось предотвратить более ста возможных преступлений в учебных заведениях.

По мнению депутата Госдумы Яны Лантратовой, защитить общество от негативных проявлений может как раз упомянутый президентом новый закон «о приземлении» платформ, которые должны открывать в России свои представительства и подчиняться нашему законодательству.

«Владимир Путин напомнил, что некоторые представители глобальных платформ в погоне за прибылью уклоняются от соблюдения национального законодательства. Моя команда регулярно проводит мониторинг и мы видим, что в интернете действительно очень много деструктивного контента, так называемых групп смерти и других, целью которых является пропаганда суицидов, педофилии, буллинга и скулшутинга. Из моих последних наблюдений - сейчас, например, популярен флешмоб по поеданию эмбрионов. Совершенно отвратительное зрелище, которое ко всему прочему ещё и противоречит той духовной модели, по которой развивается наше российское общество. Ко мне приходит много писем от родителей, в которых они рассказывают о группах в социальных сетях, где детей призывают к агрессии, самоубийствам и нападению на учебные заведения».

Отметим, что в Челябинской области по инициативе Яны Лантратовой летом был дан официальный старт проекту «Дети в интернете», направленному на борьбу с деструктивными явлениями в молодежной и подростковой среде. Южный Урал стал пилотным и передовым регионом в России. В его рамках ведется просветительская работы с подростками, родителями, педагогами, психологами. Взрослых учат распознавать изменения в поведении детей, слышать их и находить с детьми общий язык.

«Важным при этом остается умение взрослых слышать своих детей, оставаться на одной волне с молодежью, понимать сленг подростков, иметь представление о современных субкультурах. Это долгосрочное мероприятие – рассчитано на 3 года. И оно не ограничивается онлайн-занятиями и активностями: в планах организаторов – провести деловые игры и встречи с подростками, педагогами и родителями, разбор кейсов», – рассказала Яна Лантратова.

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