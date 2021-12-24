Сегодня 13-я годовщина взрыва дома в Евпатории, унёсшего жизни 27 человек

К мемориалу, установленному на месте гибели нескольких десятков людей, евпаторийцы сегодня несут цветы и свечи в знак скорби.
Взрыв в жилом доме по адресу Некрасова 67 случился в 2008 году. Причиной стало халатное обращение с ацетиленом в мастерской, расположенной в подвале.
«Страшная катастрофа забрала жизни у 27 человек, в том числе у троих детей. Мы склоняемся перед памятью погибших и разделяем боль утраты тех, кто потерял родных и близких»,- сказал, вспоминая трагедию мэр Евпатории Роман ТИХОНЧУК.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.