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Сегодня 13-я годовщина взрыва дома в Евпатории, унёсшего жизни 27 человек

, 11:37 Источник: Аргументы Недели - Крым

Сегодня 13-я годовщина взрыва дома в Евпатории, унёсшего жизни 27 человек

К мемориалу, установленному на месте гибели нескольких десятков людей, евпаторийцы сегодня несут цветы и свечи в знак скорби.

Взрыв в жилом доме по адресу Некрасова 67 случился в 2008 году. Причиной стало халатное обращение с ацетиленом в мастерской, расположенной в подвале.

«Страшная катастрофа забрала жизни у 27 человек, в том числе у троих детей. Мы склоняемся перед памятью погибших и разделяем боль утраты тех, кто потерял родных и близких»,- сказал, вспоминая трагедию мэр Евпатории Роман ТИХОНЧУК.

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