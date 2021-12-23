В аппарате Голиковой сообщили, что объединение ПФР и ФСС завершится к 2023 году

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования собираются объединить к 1 января 2023 года. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
«… в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК) будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. В группу на паритетной основе войдут представители всех трех сторон социального партнерства»,- пояснили в аппарате.
Данный вопрос обсуждался на заседании РТК по регулированию социально-трудовых отношений. Голикова уже говорила, что в правительстве к процессу объединения относятся осторожно, поскольку он предусматривает переходный период.
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