В аппарате Голиковой сообщили, что объединение ПФР и ФСС завершится к 2023 году

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 21:34 Источник: ТАСС

Татьяна Голикова, фото: сайт Госдумы

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования собираются объединить к 1 января 2023 года. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«… в рамках Российской трехсторонней комиссии (РТК) будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения. В группу на паритетной основе войдут представители всех трех сторон социального партнерства»,- пояснили в аппарате.

Данный вопрос обсуждался на заседании РТК по регулированию социально-трудовых отношений.

Голикова уже говорила, что в правительстве к процессу объединения относятся осторожно, поскольку он предусматривает переходный период.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости