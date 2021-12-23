Рождество: вечер будет светлым, добрым, самым-самым бесподобным

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 20:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Совсем немного осталось до католического Рождества! Уже завтра вечером латвийцы зажгут свечи и сядут за праздничный стол! И в Латвии наступит мир, спокойствие, благоденствие, потому как «ждут с улыбкой Рождество!» Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает акцию поздравлений от публичных персон из России и Латвии. Вот только в этот раз они будут поздравлять людей вместе с питомцами!



Наберусь я наглости, как шеф-редактор Балтийского бюро «Аргументы Недели» и поздравлю всех своих читателей с наступающими праздниками! А помогут мне в этом… хаски Лиам и русская голубая котейка Моцарт!



«Нам довелось пережить сложный и болезненный год! Но мы справились! Конечно, были потери… страшные потери, когда сердце замирало от ухода тех, кто много лет дарил нам радость, те, кого мы считали практически членами семьи. Уходила эпоха. Та эпоха, где были живы мои родители, где я была защищена. Но так устроена наша жизнь. Я часто задумываюсь, а что сможем сделать мы, чтобы нас вспомнили с благодарностью? И всегда вспоминаю слова моего мудрого дедушки: «Живи по совести, в мире с соседями, помогай тем, кому нужна твоя помощь и молись». Простые слова, а сколько в них истины! Что для меня Рождество? Надежда! Я верю, что люди найдут общий язык в своих семьях, Латвия и Россия сядет за стол переговоров, а дети будут больше смеяться! Я верю в людей! Я люблю людей! С наступающим Рождеством! Счастья всем!»



Мысли кота Моцарта:

Фото: кот Моцарт



«Наступает мой год! Я же маленькая «тигра»! Хищник! Я это значит, что во мне есть сила духа и я покровительствую смелым, упорным, оптимистам! Идите по жизни прямо! Добивайтесь своих целей! И вам повезет! Я это точно знаю! Мур…»



Желания хаски Лиама:

Фото: хаски Лиам



«Живя в Латвии я мечтал о большом снеге и огромных сугробах! Мои мечты сбылись! Латвию завалило снегом! Что я желаю? Верности друг другу, преданности и доверия! Я же сам такой! Любите нас, люди!»



Российская актриса Юлия Галкина со своим любимцем – большой швейцарский зенненхунд Симха:

Фото: Юлия Галкина



«Конечно, я верю в чудеса на Рождество и в Новый год! Я сама родилась 24 декабря! Вот такой подарок я сделала родителям и себе! А мой сын родился 31 декабря! Еще одно чудо! Так что 31 декабря мы сперва отмечаем День Рождения, а уже потом и Новый год! Весело, большой шумной компанией! Жду ли я чудеса? Разумеется! И чудо непременно случится! Желаю вам, мои дорогие, побольше улыбок, крепкого здоровья и не опускать руки перед трудностями! У нас все получится! Люблю вас! С наступающими праздниками!»



Симха:

Фото: Симха



«Мое имя означает «радость»! Я желаю, чтобы год Тигра принес нам всем радостные перемены! Чтобы «улетел» коронавирус, и мы смогли общаться «без границ»! Что стоит эта жизнь без радости общения? Счастья всем и, конечно, побольше радостных дней!»



Продолжение, конечно, следует…

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