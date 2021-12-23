Чаще всего челябинцы нарушают масочный режим в маршрутках

Аргументы Недели → Общество

23 декабря 2021, 19:51 Анна Семенова

Водители транспорта масочный режим соблюдают. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Это показал очередной рейд в общественном транспорте.

Уровень заболеваемости в Челябинской области постепенно снижается. Благодаря активной вакцинации стало меньше госпитализаций, а значит, нет потребности в некоторых ковидных базах. Например, к обычной жизни в ближайшее время вернутся горбольница № 2 Магнитогорска и в горбольница Южноуральска.

Но! Все это совершенно не значит, что все должны расслабиться и жить обычной жизнью. Меры безопасности, в частности масочный режим никто не отменял. Но пассажиры общественного транспорта в Челябинске почему-то об этом забывают. Последний рейд, который провели сотрудники управления транспорта и Госавтоинспекция, показал, что больше всего нарушителей в маршрутках.

Проверка состоялась в двух троллейбусах, трамвае, двух автобусах и 19 маршрутных такси. 30% пассажиров частного транспорта были не защищены. В трамвае и троллейбусах ситуация чуть лучше, там около 40% пассажиров все-таки носят маски. Самые дисциплинированные горожане ездят на автобусах – там таких насчитали 66%.

Власти Челябинска еще раз обращаются к населению: заходя в транспорт, ТРК и другие общественные места, думайте о собственной безопасности и благополучии окружающих.

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