Сотрудники аэропорта «Рига» оставили на летном поле приветствие

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 19:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, уходящий год и безалаберность правительства Латвии к своему народу, так утомила людей, что даже сотрудники аэропорта «Рига» оставили на снегу свое «приветствие»… Кому? Возможно, своему руководству, а может и национальной латвийской авиакомпании «airBaltic»…

Итак, на летном поле латвийского аэропорта красуется мужской половой орган. Разумеется, нарисованный и в (не) натуральную величину! Но «прилетающие» и «отбывающие» с удовольствием фотографируют данный «объект». Более того, высказывают свое мнение:

«Размер произведения дает основание предполагать, что это знак для «ахрессора». Будущий оккупант, увидев это поймет сразу, что Латвия доедает «его» без соли, и, конечно, раздумает нападать на Прибалтику!»

«В этой стране народ и получает обычно то, что нарисовано на летном поле!»

«Нормально! Сразу видно, что airBaltic посвящается! Называется, профукали народные деньги иностранные хозяева!»

«Красота! Молодцы! Такое послание, что правительство, что их убыточно-прачечная авиакомпания, «достойно» получить! Это надо же так людей достать!»

«Еще немного и на физиономии слуг народа нарисуют такое! Дайте время!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости