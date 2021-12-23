Путин сообщил о введении новых выплат семьям с детьми

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23 декабря 2021, 17:30

семья, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие 1,5 года власти введут новые выплаты для семей с детьми. Глава государства согласен, что поднять малыша – это довольно сложное дело в финансовом плане.

«Все наши меры направлены на то, чтобы выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства - от рождения до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки, закроем все разрывы, касающиеся возраста ребенка»,- высказал российский лидер в ходе Большой пресс-конференции.

Путин отметил, что проблема демографии есть во всех индустриальных странах и связана с изменением приоритетов в жизни людей, в частности, женщин, которые сначала выстраивают карьеру, а потом планируют детей.

Напомним, что в апреле Путин поручил назначить с 1 июля 2021 года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, выплаты в размере 5 650 рублей.

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