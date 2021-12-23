Как и за какие деньги развивается Крым

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23 декабря 2021, 16:36

В ходе сегодняшней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что вкладываемые государством в Крым ресурсы - колоссальны.



«У нас на юге хорошо развиваются: Краснодар - посмотрите, как развивается. Прибрежные зоны как развиваются! Крым!» - сказал Владимир Путин, отмечая развитие региональной транспортной инфраструктуры.



После этих слов поисковые запросы в интернете о Крыме резко подскочили вверх. Доминирующей фразой оказалась: «Сколько денег вложено в Крым?».



То, что Крым за счет туризма может стать регионом-донором, остается пока только в мечтах. По факту он продолжает быть дотационным регионом.



По словам вице-премьера Марата Хуснуллина на помощь Крыму из федерального бюджета за 7 лет было выделено 1,3 трлн. рублей. Но это без учета выплаты пенсий.



По итогам 2021 года Крым вошел в список самых дотационных субъектов России наряду с Дагестаном, Ставропольем и Чечнёй. По некоторым подсчетам получается, что за 7 лет, прошедших после возвращения полуострова в состав РФ, на его развитие с каждого россиянина ушло по 9 тысяч рублей, или по 110 рублей в месяц.



При этом в Крыму остается масса проблем. Для завершения газификации Крыма потребуется 50 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики региона. Отмечалась острая нехватка питьевой воды. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что в ближайшие три-четыре года предстоит решить проблему изношенности местных очистных сооружений.



Отметим, что вчера глава Республики Сергей Аксенов анонсировал продление федеральной целевой программы развития полуострова до 2030 года. Он сообщил, что на развитие Крыма государство дополнительно выделит около 200 млрд рублей.





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