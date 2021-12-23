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В доме ректора Смоленского университета нашли позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха

, 15:36

В доме ректора Смоленского университета нашли позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Смоленской области

Правоохранители задержали ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца. Следствие подозревает его в хищении более полутора миллионов рублей. Помимо этого, на территории университета обнаружена майнинговая ферма по добыче криптовалюты. По предварительным данным, образовательному учреждению нанесен ущерб размером в 5 миллионов рублей.

По сообщениям СМИ, во время обыска в доме Георгия Греца обнаружены бассейн, сауна, бильярдная, несколько комнат отдыха и гостиных, а на территории участка находятся несколько беседок и детских площадок. В числе находок — иностранная валюта, пневматическое и холодное оружие, среди которого - нож с фашистской свастикой, позолоченный унитаз и копия шапки Мономаха.

В доме ректора Смоленского университета нашли позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха

В доме ректора Смоленского университета нашли позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Смоленской области

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