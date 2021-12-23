Финансирование школ и детских садов в Москве увеличено на 7,8 млрд рублей

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23 декабря 2021, 14:36

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 3,1% нормативов финансирования на каждого ребенка государственных и частных образовательных учреждений в 2022 году. На эти цели дополнительно будет выделено 7,8 млрд рублей.

Таким образом, выплаты на каждого школьника 1-4 классов составят 139 тысяч рублей, на школьников 5-9 классов – 160 тысяч рублей, 180 тысяч рублей на старшеклассников, 191 тысячу на дошкольников групп полного дня и 77,3 тысячи рублей на дошкольников групп кратковременного пребывания.

«Индексация нормативов позволит поддержать высокий уровень качества московского образования и обеспечить повышение заработной платы учителей и других работников системы образования», – говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее Департамент образования и науки города Москвы сообщил о том, что средняя зарплата учителя по итогам 9 месяцев 2021 года составила 122,1 тысячи рублей. Это в полтора раза больше среднего трудового дохода по столице. Минимальная заработная плата учителя на полной ставке в Москве составила 80 тысяч рублей.





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