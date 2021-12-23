Сегодня отмечается Всемирный день сноубординга

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 14:29 Наталья Полянская

Фото: pixabay.com

День сноубордиста достаточно молодой праздник. Впервые его начали отмечать в 2006 году. А через шесть лет, в 2012 году, отмечали уже почти в сорока странах мира.



Организацией Всемирного Дня сноуборда занимается EuroSIMA, это Европейская Ассоциация Производителей Снаряжения для досочных видов спорта. Также поддержку этому глобальному празднику оказывает Всемирная Федерация Сноуборда и различные клубы, райдеры и многие курорты. День сноуборда, как правило, становится официальным открытием зимнего сезона. В этот день планируется много различных событий: уроки сноуборда, тестирование сноубордов, соревнования, концерты и многое другое.

В День сноуборда происходит радостный обмен знаниями и умениями. Можно записаться в одну из секций, чтобы получить несколько важных уроков или стать настоящим чемпионом в этой области.



В России этот праздник поддерживают такие крупные города, как Москва, Челябинск, Саратов, Рязань и другие. В 2016 году в Москве собрались не только любители сноубординга, но и граффити-художники. Они разрисовывали, украшали сноуборды, выставленные в качестве призов, надписями, узорами.

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