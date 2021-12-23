Анастасии Макеевой исполнилось 40 лет: творческий путь актрисы

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23 декабря 2021, 14:23 Наталья Полянская

Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, фотомодель, а также телеведущая Анастасия Макеева. Ей исполняется 40 лет.



Анастасия родилась 23 декабря 1981 года в Краснодаре. Ее мать работает в косметической фирме, отец — юрист, был руководителем вокально-инструментального ансамбля, работал тамадой. Девочка занималась в школе юных моделей, выступала в массовке ансамбля отца на сцене, ездила на гастроли в Прибалтику, Белоруссию, Украину, по городам России, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, занималась в детской вокальной студии «Гармония». В пятнадцать лет она уже была удостоена «Гран-При» международного детского конкурса эстрадной песни «Маленькие звёздочки». В 2000 году Макеева поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства на отделение эстрадного пения. А в 2004 году с отличием окончила его.

Через три года Анастасия с красным дипломом окончила режиссёрский факультет РАТИ—ГИТИС.



В 2002—2003 годы актриса сыграла главные роли в мюзиклах: «Дракула», «Свадьба соек» и музыкальном спектакле «Мистерия оглашенных» в театре Алексея Рыбникова.



С 2010 года она является актрисой театра Моссовета, играет в мюзикле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» роль Эммы Кэрью, с 2016 года роль Люси Харрис.



В 2019 году исполняет роль Панночки в спектакле «Вий» по мотивам повести Н.Гоголя и делит роль с Теоной Дольниковой, 1 октября 2021 года дебютирует в роли тёмной богини Такхизис в фэнтези-мюзикле «Последнее испытание». В прошлом году Макеева играла роль О-Юми в спектакле «Алмазная колесница» по мотивам романа Б.Акунина и «Дон Жуан. Нерассказанная история» по мотивам пьесы Л.Жуховицкого.



Первым ее мужем был актёр театра и кино Пётр Кислов, их брак продлился семь месяцев. C августа 2010 по июль 2016 года состояла в браке с актёром, певцом и композитором Глебом Матвейчуком. С ноября 2018 по ноябрь 2019 года в браке с адвокатом Александром Саковичем. Четвёртый муж — бизнесмен Роман Мальков, свадьба состоялась 7 мая в Москве.





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