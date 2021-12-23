Развод с женой обойдется правителю Дубая в 730 млн долларов

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23 декабря 2021, 13:58 Источник: bbc.com

Фото: pixabay.com

Бракоразводный процесс правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид аль-Мактума и принцессы Хайя бин аль-Хуссейн стал крупнейшим в истории английского правосудия. По решению Высокого суда Лондона, правитель Дубая, 72-летний шейх Мохаммед будет обязан выплатить своей бывшей супруге более 730 млн долларов.



При вынесении решения судья заявил, что большая часть этих денег будет направлена на обеспечение безопасности двоих детей пары от «серьезной угрозы» со стороны самого Мохаммеда.



Шестая жена правителя Дубая принцесса Хайя бин аль-Хусейн в 2019 году вместе с детьми бежала из ОАЭ, опасаясь за свою безопасность. Её сильно обеспокоило то, как муж обошелся с двумя другими своими дочерьми - принцессами Латифой и Шамсой. Они были похищены и против воли возвращены в Дубай.



Шейху, в свою очередь, стало известно о романе жены с бывшим британским военным, служившим ее телохранителем. После этого он написал стихотворение «Ты жила, ты умерла», содержащее, по мнению некоторых, угрозу принцессе.



Находясь в Англии, принцесса регулярно получала сообщения вроде «Мы достанем тебя везде». Она тратила крупные суммы на обеспечение безопасности из опасений, что ее детей могут выкрасть и отвезти обратно в Дубай.



Сумма, которую должен выплатить шейх, будет направлена в том числе и на содержание британских особняков принцессы Хайи - одного рядом с Кенсингтонским дворцом в Лондоне и ее основного жилья в графстве Саррей. Также деньги уйдут на оплату драгоценностей и скаковых лошадей, приобретенных ею в долг. Известно, что принцесса Хайя увлекается конным спортом.



Шейху также необходимо будет выплатить почти четыре миллиона долларов на образование их совместной 14-летней дочери Жалилы и 9-летнего сына Зайеда, и более 12,5 млн по задолженности. Суд также обязал эмира Дубая выплачивать 13 млн долларов в год на содержание детей, когда те достигнут совершеннолетия.





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