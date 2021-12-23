Путин заявил, что усиление ответственности за отказ вакцинироваться от COVID-19 бесполезно

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23 декабря 2021, 13:24

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с журналистами в "Манеже" заявил, что он лично считает бесполезным усиление ответственности за отказ вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Путину на большой пресс-конференции задали вопрос о необходимости введения наказания за отказ от вакцинации от COVID-19.

Российский президент считает, что уголовными мерами нужно бороться с подделкой сертификатов вакцинации, а наказывать за отказ от прививок не стоит. Путин отметил, что важно проводить разъяснительную работу и объяснять гражданам необходимости вакцинации. По его словам, прочие способы контрпродуктивны.

Президент РФ выразил мнение, что повторять действия других стран, ужесточающих наказание за отказ от вакцинации, неправильно. Путин напомнил про Германию, в которой санкции за отказ от прививок есть, а уровень вакцинации не растёт.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что Путин обеспокоен уровнем смертности.

На пресс-конференции глава государства отметил, что Россия не скрывает данные по смертности от коронавируса.

Президент подчеркнул, что летальных случаев очень много. Он сказал, что нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно, поскольку люди должны понять важность вакцинации.

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