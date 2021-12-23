Возрожденный конкурс Каннунникова для журналистов стартовал в Волгограде

Аргументы Недели → Общество 13+

23 декабря 2021, 12:18

Председатель волгоградского отделения "Союз журналистов России" Вячеслав Черепахин

Волгоградское региональное отделение “Союза журналистов России” объявило о старте областного журналистского конкурса имени Виктора Канунникова.



- Когда мы задумывали провести конкурс после длительного перерыва, - рассказал председатель регионального отделения Вячеслав Черепахин, - то решили сделать его не только смотром современной волгоградской журналистики, но и экскурсом в ее недалекое прошлое. Поэтому в период проведения конкурса мы будем публиковать различные материалы исторического значения - об участниках конкурса, победителях, о его основателе и т.д. Возможно, это поможет увидеть преемственность волгоградской журналистики, осознать ее корни и факторы, влияющие на современность.



Положение о конкурсе опубликовано на сайте Волгоградского реготделения “Союза журналистов России”. Работы принимаются с января 2022 года по апрель включительно. Подведение итогов и награждения состоятся в мае следующего года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости