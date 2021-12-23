Журналистов перед большой пресс-конференцией Путина обработают безопасным средством

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23 декабря 2021, 11:33 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Журналистов сегодня перед большой пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина обработают безопасным средством, содержащим частицы серебра. Большая пресс-конференция Владимира Путина 23 декабря пройдёт в "Манеже".

Журналисты начали собираться с восьми часов утра. Аккредитацию получили 507 представителей разных СМИ. Пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в эфире телеканала "Россия-24" рассказала, что особое внимание при подготовке пресс-конференции Владимира Путина было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Перед входом в зал установлен "уникальный прибор", который специально будет обрабатывать людей частицами серебра. По словам Крыловой, это абсолютно безопасно, наоборот, даже полезно.

Стулья расставлены с дистанцией в полтора метра друг от друга, чтобы журналистам в Манеже было "удобно и, главное, безопасно". Всем журналистам будут розданы маски. Во всех помещениях, где будет находиться пресса, также установлены санитайзеры.

Вчера ход подготовки проверял Дмитрий Песков.

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