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На неформальном заседании СБ ООН заслушали обращение 13-летней Фаины Савенковой из ЛНР, попавшей на сайт «Миротворец»

, 11:08

На неформальном заседании СБ ООН заслушали обращение 13-летней Фаины Савенковой из ЛНР, попавшей на сайт «Миротворец»
фото: pixabay.com

На неформальном заседании СБ ООН в среду, 22 декабря, заслушали обращение 13-летней Фаины Савенковой из ЛНР, попавшей на сайт «Миротворец». Школьница из Луганска обратилась в российское постпредство в ООН с просьбой записать видеообращение для этого заседания организации.

Фаина Савенкова записала трехминутный ролик, в котором рассказала о ситуации с «Миротворцем» и о травле её семьи руководством этого сайта и некоторыми украинскими СМИ.

В среду Россия созвала неофициальную встречу СБ по «формуле Арриа», которая не предполагает обязательного участия всех его членов, посвященную ситуации с национальными меньшинствами и проблеме прославления нацизма в странах Балтии и на Украине. На заседании выступили представители неправительственных организаций, активисты из Латвии, Эстонии, Литвы и Украины. Они рассказали о притеснении в этих странах национальных меньшинств, в том числе русских.

«Я благодарна за то, что появилась возможность привлечь внимание к этой проблеме. Надеюсь, когда-нибудь получится добиться соблюдения закона, и Украина сможет стать безопасным государством», -цитирует девочку РИА Новости.

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